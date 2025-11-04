Un traguardo fondamentale nella commercializzazione dei trasporti di prossima generazione è stato raggiunto in Cina. Xpeng Aeroht, affiliate per le auto elettriche volanti del colosso automobilistico cinese XPENG, ha dato il via alla produzione di prova in quella che è definita la prima fabbrica intelligente al mondo per la produzione in serie di auto volanti. Questi veicoli possono trasportare due passeggeri e hanno un’autonomia di volo che può arrivare a centinaia di chilometri, con velocità massime sui 300-360 kmh. Il costo previsto per la vendita sul mercato cinese e internazionale si aggira tra i 179. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Cina lancia le auto volanti elettriche: pronte nel 2026, costeranno 200mila euro e andranno a 300km all’ora