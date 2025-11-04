La Cgil contro la Manovra | Segna il ritorno all’austerità a pagarne il prezzo lavoratori e pensionati

Una legge di bilancio che “segna il ritorno allausterità”, con un miglioramento dei conti pubblici pagato “da lavoratori e pensionati”. Così la Cgil giudica la Manovra del governo Meloni, attraverso le parole del segretario confederale Christian Ferrari, intervenuto in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Secondo il sindacato, chi lavora e chi è in pensione “non solo ha vissuto un brutale impoverimento a causa di un’inflazione da profitti, lasciata completamente libera di scaricarsi sulle loro spalle, ma ha anche subìto il drenaggio fiscale derivante dalla mancata indicizzazione dell’Irpef”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

