La Cgil contro la Manovra | Segna il ritorno all’austerità a pagarne il prezzo lavoratori e pensionati
Una legge di bilancio che “segna il ritorno all’austerità”, con un miglioramento dei conti pubblici pagato “da lavoratori e pensionati”. Così la Cgil giudica la Manovra del governo Meloni, attraverso le parole del segretario confederale Christian Ferrari, intervenuto in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Secondo il sindacato, chi lavora e chi è in pensione “non solo ha vissuto un brutale impoverimento a causa di un’inflazione da profitti, lasciata completamente libera di scaricarsi sulle loro spalle, ma ha anche subìto il drenaggio fiscale derivante dalla mancata indicizzazione dell’Irpef”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Cgil lancia l'allarme per la Sanità: "nella Manovra i fondi sono insufficienti" - facebook.com Vai su Facebook
Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra. Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Potrebbe essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini dopo lo sciopero su Gaza - X Vai su X
La Cgil contro la Manovra: “Segna il ritorno all’austerità, a pagarne il prezzo lavoratori e pensionati” - La Cgil accusa il governo di far tornare l’austerità con la Manovra: “Pagano lavoratori e pensionati, servono risorse dalle grandi ricchezze” ... Segnala lanotiziagiornale.it
Sciopero contro la Manovra, il 74% degli italiani boccia Landini e la Cgil - Solo il 25,8% si dichiara favorevole all'annunciato sciopero della Confederazione ... Si legge su iltempo.it
Landini in piazza per l’industria: “Crisi pesante, governo assente” - Il segretario della Cgil: “La Finanziaria non prevede crescita e investimenti. repubblica.it scrive