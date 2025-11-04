La celebre chiesa dell' architetto barcellonese Antoni Gaudì la Sagrada Familia entra nella fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882

Iodonna.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l primo braccio della grande croce che incoronerà la celebre chiesa dell’architetto barcellonese Antoni Gaudì, la Sagrada Familia, viene sollevato con una gru su una piattaforma a 54 metri di altezza sulla torre principale della chiesa, dando il via alla fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882. Leggi anche › Barcellona in un weekend: le dieci cose da fare in 48 ore L’inaugurazione completa della torre e della croce à prevista per il 10 giugno 2026, in una cerimonia a cui parteciperà Papa Leone XIV. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Barcellona, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la celebre chiesa dell architetto barcellonese antoni gaud236 la sagrada familia entra nella fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882

© Iodonna.it - La celebre chiesa dell'architetto barcellonese Antoni Gaudì, la Sagrada Familia entra nella fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Celebre Chiesa Architetto Barcellonese