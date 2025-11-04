La celebre chiesa dell' architetto barcellonese Antoni Gaudì la Sagrada Familia entra nella fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882
I l primo braccio della grande croce che incoronerà la celebre chiesa dell’architetto barcellonese Antoni Gaudì, la Sagrada Familia, viene sollevato con una gru su una piattaforma a 54 metri di altezza sulla torre principale della chiesa, dando il via alla fase finale di un lungo processo di costruzione iniziato nel 1882. Leggi anche › Barcellona in un weekend: le dieci cose da fare in 48 ore L’inaugurazione completa della torre e della croce à prevista per il 10 giugno 2026, in una cerimonia a cui parteciperà Papa Leone XIV. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Barcellona, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
La chiesa reggiana riapre dopo un lungo stop per restauro a causa di un guasto idrico. Dall’8 ottobre il celebre tempio ha ripreso la sua attività religiosa - facebook.com Vai su Facebook