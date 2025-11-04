La CBS segna ufficialmente la fine di un’era per Tracker
Tracker stagione 3, episodio 3, “First Fire”, segna la fine di un’era per la serie di successo di Justin Hartley. In testa alla programmazione della CBS per il 2025-2026, la serie procedurale basata sul romanzo “The Never Game” ha riscosso un enorme successo sin dal suo debutto nel febbraio 2024. È impressionante come sia riuscito a mantenere il suo posto come programma televisivo numero 1 nonostante la forte concorrenza di serie consolidate e programmi più recenti. Aprendo la Tracker – stagione 3 con uno speciale di due episodi, la serie di Hartley ha immediatamente chiarito che non ha intenzione di rallentare il ritmo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Leggi anche questi approfondimenti
COMING SOON — Grande Apertura! Il 12 novembre segna una data importante: apre ufficialmente al pubblico l’Enoteca Regionale delle Colline del Moscato d’Asti, nel cuore di Mango. Un luogo dedicato alla scoperta, al racconto e alla valorizzazione - facebook.com Vai su Facebook