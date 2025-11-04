La casa non è mai stata più piccola | l’annuncio choc del monolocale da 10 metri quadrati a 490 euro al mese
Bologna, 4 novembre 2025 – Altro capitolo per la rubrica ‘Questa non è una casa’: la cooperativa sociale Piazza Grande denuncia una “mini monostanza indipendente” di appena 10 metri quadrati in affitto a 490 euro al mese in centro storico, zona Saragozza, secondo un annuncio su una nota piattaforma immobiliare. L’annuncio della mini monostanza dal “massimo comfort”. "A Bologna, nel cuore del centro storico, spunta un annuncio che è quasi impossibile prendere sul serio: una “mini monostanza indipendente” di soli 10 metri quadrati viene venduta come soluzione abitativa ideale – si legge in un post Instagram della cooperativa –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
ATTENZIONE: la ragazza è stata ritrovata e accompagnata a casa. Grazie a tutte e a tutti - facebook.com Vai su Facebook