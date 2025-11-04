La casa editrice spoltorese Drakon sarà presente al Fla con un doppio appuntamento

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento al Fla di Pescara per la Drakon edizioni di Villa Raspa di Spoltore di Nicolina Galassi. Il programma mette in luce la produzione editoriale con due opere dedicate al mondo dell’infanzia e alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese.Saranno presentati i libri per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Casa Editrice Spoltorese Drakon