La casa editrice spoltorese Drakon sarà presente al Fla con un doppio appuntamento
Doppio appuntamento al Fla di Pescara per la Drakon edizioni di Villa Raspa di Spoltore di Nicolina Galassi. Il programma mette in luce la produzione editoriale con due opere dedicate al mondo dell’infanzia e alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese.Saranno presentati i libri per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
