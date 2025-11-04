La canzone sbagliata dei KPop Demon Hunters è diventata virale

“Golden” è il suono perfetto di una canzone pop, ma non è il brano che meglio cattura il messaggio di KPop Demon Hunters. Questo fine settimana sono andato a una proiezione con karaoke di KPop Demon Hunters ( Netflix ha riportato il film nelle sale per Halloween, due mesi dopo una distribuzione già storica), che mi ha permesso di rivedere il film con un pubblico che conosceva ogni canzone a memoria. Da tutti che urlavano “Fit check for my Napalm era” durante “How It’s Done” all’intero cinema che muoveva le spalle al ritornello di “Soda Pop”, è incredibile quanto KPop Demon Hunters abbia risuonato con persone di tutte le età. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

