Un cantiere che va troppo a rilento, che oggi versa in uno stato di abbandono totale nella completa assenza di mezzi e operai, con tutti i disagi che ne conseguono per le numerose famiglie dei ragazzini, in tutto circa 180 alunni. Nuova protesta dei genitori degli studenti della nuova scuola elementare Gabriele Rosa di via Marzabotto, nel cantiere Conca Fiorita, contro la lentezza con cui procede la realizzazione della nuova struttura, la cui inaugurazione era prevista a settembre. La prima campanella, però, non è mai suonata, con il cantiere ancora in alto mare, e i ragazzini che sono ancora ospitati, come avviene da tre anni, in parte nella vicina scuola media Camozzi (dello stesso istituto comprensivo) e alle elementari Papa Giovanni di Monterosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La campanella non suona. Il cantiere è abbandonato