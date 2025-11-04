La campanella non suona Il cantiere è abbandonato
Un cantiere che va troppo a rilento, che oggi versa in uno stato di abbandono totale nella completa assenza di mezzi e operai, con tutti i disagi che ne conseguono per le numerose famiglie dei ragazzini, in tutto circa 180 alunni. Nuova protesta dei genitori degli studenti della nuova scuola elementare Gabriele Rosa di via Marzabotto, nel cantiere Conca Fiorita, contro la lentezza con cui procede la realizzazione della nuova struttura, la cui inaugurazione era prevista a settembre. La prima campanella, però, non è mai suonata, con il cantiere ancora in alto mare, e i ragazzini che sono ancora ospitati, come avviene da tre anni, in parte nella vicina scuola media Camozzi (dello stesso istituto comprensivo) e alle elementari Papa Giovanni di Monterosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SCUOLE MISASI | Halloween edition Quando la campanella suona… ma in classe arrivano streghe, vampiri e fantasmi pronti per l’interrogazione! E’ andata così: un po’ di trucco, tanta allegria e zero paura: la nostra truccatrice Simona Assisa - facebook.com Vai su Facebook
La campanella non suona. Il cantiere è abbandonato - Protesta dei genitori degli studenti delle nuove elementari Gabriele Rosa. Segnala ilgiorno.it
Prima campanella con cantiere polemica per i lavori all’asilo - «È iniziato il nuovo anno scolastico all’asilo e ad attendere le nostre bambine e i nostri bambini ci sarà un bel cantiere. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Suona la campanella, oltre 250mila studenti in classe - È suonata oggi la campanella per l'anno scolastico 2025/26 nella maggior parte della Calabria, mentre a Reggio le lezioni inizieranno giovedì 18 settembre per la concomitanza delle celebrazioni in ... Secondo ansa.it