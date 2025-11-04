La bozza degli Usa per il futuro di Gaza | truppe internazionali a partire da gennaio

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truppe straniere e una forza internazionale a Gaza per almeno due anni, a partire dal gennaio del 2026 fino al 31 dicembre 2027. È in sintesi quanto previsto dalla bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite preparata dagli Stati Uniti e anticipata dal portale israeliano. 🔗 Leggi su Today.it

