La Blu Basket punta su Ramagli per il post Zanchi | è ufficialmente il nuovo allenatore
Bergamo. Dopo l’esonero di Andrea Zanchi, la Blu Basket sceglie di ripartire da Alessandro Ramagli. È ufficiale la nomina del nuovo responsabile tecnico della prima squadra, così come lo spostamento di Gabriele Casalvieri nel ‘suo’ ruolo di direttore sportivo dopo aver sollevato definitivamente dall’incarico Fabrizio Frates. “In questo momento di nostra difficoltà abbiamo scelto il miglior allenatore possibile, individuando in Ramagli l’allenatore che riteniamo giusto per rilanciare e risollevare la nostra squadra” spiega il presidente Stefano Mascio, “ci affidiamo a un coach di comprovata esperienza, con venticinque anni di panchine ad alto livello tra A1 e A2, allenando in piazze storiche della nostra pallacanestro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
OFFERTA IMPORTANTE Varese, dopo Iroegbu, è ancora sul mercato. Si punta all'ala del Maccabi, ex Tofas e Partizan. La notizia https://sportando.basketball/pallacanestro-varese-offerta-importante-a-uros-trifunovic/ - facebook.com Vai su Facebook
A2 - Blu Basket Bergamo punta su Alessandro Ramagli - Dopo la decisione di esonerare Andrea Zanchi (e il direttore sportivo Fabrizio Frates), il club di Stefano Mascio ha individuato ... pianetabasket.com scrive
A2 - Alessandro Ramagli nuovo coach della Blu Basket Bergamo - La Gruppo Mascio ha annunciato questa mattina l'ingaggio del coach livornese, che riparte da Bergamo dopo aver ... Scrive pianetabasket.com
Blu Basket Bergamo, seconda vittoria consecutiva: espugnata Rimini - Dopo la prima sconfitta all’esordio stagionale, la Blu Basket Bergamo riesce nel cambio di passo, conquistando la seconda vittoria. bergamonews.it scrive