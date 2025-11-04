La Blu Basket punta su Ramagli per il post Zanchi | è ufficialmente il nuovo allenatore

Bergamo. Dopo l’esonero di Andrea Zanchi, la Blu Basket sceglie di ripartire da Alessandro Ramagli. È ufficiale la nomina del nuovo responsabile tecnico della prima squadra, così come lo spostamento di Gabriele Casalvieri nel ‘suo’ ruolo di direttore sportivo dopo aver sollevato definitivamente dall’incarico Fabrizio Frates. “In questo momento di nostra difficoltà abbiamo scelto il miglior allenatore possibile, individuando in Ramagli l’allenatore che riteniamo giusto per rilanciare e risollevare la nostra squadra” spiega il presidente Stefano Mascio, “ci affidiamo a un coach di comprovata esperienza, con venticinque anni di panchine ad alto livello tra A1 e A2, allenando in piazze storiche della nostra pallacanestro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

