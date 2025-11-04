La bella collina venerdì 7 novembre visita guidata al Santuario di Montenero

Livornotoday.it | 4 nov 2025

Venerdì 7 novembre, dalle 15.30, si terrà la visita guidata “La bella collina: Montenero e il suo Santuario”, che permetterà un'immersione totale tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, la sua storia e le molte opere d’arte che vi si conservano. La visita si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

