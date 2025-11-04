La Bce autorizza Caltagirone a salire fino al 20% in Mps rafforzata presenza in Rocca Salimbeni e consolidato il ruolo di investitore finanziario

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il gruppo Caltagirone potrà incrementare la quota in Montepaschi, affiancando Delfin tra i principali azionisti; In vista del rinnovo del cda in primavera, il mercato guarda al nuovo equilibrio di governance La Bce autorizza il gruppo Caltagirone a salire fino al 20% in Mps, il costruttore ro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

