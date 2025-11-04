La battaglia legale da 400 milioni di dollari tra Justin Baldoni e Blake Lively si conclude improvvisamente

Dopo quasi un anno di cause legali reciproche, parte della battaglia legale post It Ends With Us tra Blake Lively e Justin Baldoni è giunta al termine. Già autori dell’adattamento cinematografico del controverso romanzo di Colleen Hoover, Baldoni e Lively hanno lavorato insieme al successo al botteghino del 2024, diventando oggetto di discussioni scandalistiche a causa delle voci e delle notizie che circolavano sui loro conflitti sul set e sul minimo coinvolgimento del registaproduttore nella promozione del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

