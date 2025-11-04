La banda degli omini torna in azione Su il sipario per Te me piaci poco 2.0

La “banda degli omini” è tornata a presentarsi sul grande schermo per una nuova “missione”: divertire e, allo stesso tempo, mantenere alta l’attenzione contro le truffe agli anziani. Nella sala 5 di UCI Cinemas, il multisala che anche per questo “sequel” ha messo a disposizione la propria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it