L’1% si è preso tutto Gli esperti indipendenti del G20 guidati da Stiglitz | È tempo di riconoscere l’emergenza disuguaglianza

“Il mondo ha capito che ci troviamo di fronte a un’ emergenza climatica. Ora deve riconoscere di vivere anche un’emergenza di disuguaglianza “. È la conclusione del primo rapporto ad hoc commissionato dalla presidenza sudafricana del G20 a un gruppo di esperti presieduto dal premio Nobel Joseph Stiglitz e composto dall’economista Jayati Ghosh, che come Stiglitz siede nella Commissione indipendente per la riforma del sistema di tassazione riforma della tassazione internazionale delle imprese (Icrict), dalla direttrice esecutiva di Unaids Winnie Byanyima e da Adriana Abdenur, Imraan Valodia e Wanga Zembe-Mkabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

