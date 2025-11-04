Kostic non parte dal 1? in Juve Sporting | ecco chi sarà il suo sostituto nel match di Champions La scelta

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Spalletti per questa sfida. Scelte a sorpresa per l’esordio casalingo di Luciano Spalletti in Champions League. In occasione della sfida tra  Juventus e Sporting CP, il tecnico bianconero ha deciso di cambiare le carte in tavola, optando per un’esclusione eccellente:  Filip Kostic partirà dalla panchina. Una decisione inaspettata, che innesca un significativo domino tattico nello scacchiere bianconero. A beneficiare della scelta è  Francisco Conceicao, che  a sorpresa  trova una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kostic non parte dal 1 in juve sporting ecco chi sar224 il suo sostituto nel match di champions la scelta

© Juventusnews24.com - Kostic non parte dal 1? in Juve Sporting: ecco chi sarà il suo sostituto nel match di Champions. La scelta

Scopri altri approfondimenti

kostic parte 1 juveCremonese-Juventus 1-2: gol e highlights. Kostic e Cambiaso, Spalletti vince all'esordio - Kostic e Cambiaso, Spalletti vince all'esordio ... Si legge su sport.sky.it

Cremonese-Juventus 1-2 - Kostic e Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti - Nella ripresa è Cambiaso a mettere una seria ipoteca sul match, ma qualche sussulto lo regala ... Lo riporta tuttojuve.com

La nuova Juve di Spalletti parte col piede giusto: Cremonese battuta 2-1 con i gol di Kostic e Cambiaso - Esordio vincente per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri superano la Cremonese 2- Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Kostic Parte 1 Juve