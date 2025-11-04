Kostic da esubero a titolare | Spalletti lo rilancia in Juve-Sporting la Champions segna la sua rinascita
Luciano Spalletti ha scelto la via della solidità, quella che spesso fa la differenza nelle notti europee. Contro lo Sporting Lisbona, in una sfida che può indirizzare il cammino della Juventus in Champions League, il tecnico toscano ha deciso di affidarsi a un sistema fluido ma compatto, con un centrocampo denso e due esterni pronti a garantire continuità sulle corsie. In mezzo, Manuel Locatelli sarà ancora una volta il cervello del gioco: il capitano bianconero dovrà dettare i tempi e mantenere il controllo del possesso. Ai suoi lati, spazio alla potenza e agli inserimenti di Weston McKennie e Khéphren Thuram, chiamati a un doppio compito: schermare il reparto difensivo e inserirsi tra le linee per creare superiorità numerica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Filip Kostic arriva alla Juventus nel 2022, dopo stagioni dal rendimento costante in Bundesliga dove con l'Eintracht Francoforte si dimostra uno dei migliori assistman d'Europa e la storica vittoria dell'Europa League. In bianconero ci mettono qualche partita per - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, rinascita firmata Spalletti: Kostic e Cambiaso tornano protagonisti - Juventus, rinascita firmata Spalletti: Kostic e Cambiaso tornano protagonisti, questo secondo Gazzetta. Si legge su tuttojuve.com
Kostic era quasi del Napoli: Spalletti lo seguiva già nel 2022 (Schira) - Kostic poteva vestire la maglia del Napoli nel 2022: Spalletti lo aveva valutato con interesse e ora lo rilancia alla Juventus dopo mesi da panchinaro. ilnapolista.it scrive
La rivincita di Kostic: da emarginato alla possibile rinascita con Spalletti - Filip Kostic è tra le sorprese della nuova Juventus di Luciano Spalletti: gol dopo 84 secondi e una nuova posizione ... Riporta gianlucadimarzio.com