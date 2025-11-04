Koopmeiners Juventus Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi | sarà titolare con lo Sporting Lisbona ecco il suo ruolo Le ultimissime

Koopmeiners Juventus, l’olandese ancora in difesa contro lo Sporting: confermato l’assetto di Cremona, con Rugani e Kalulu a completare il reparto. La necessità aguzza l’ingegno, e l’emergenza totale in casa Juventus sta spingendo Luciano Spalletti a scelte coraggiose e inaspettate. Dopo il debutto vincente (ma sofferto) di Cremona, il tecnico bianconero sembra intenzionato a dare continuità alla sua mossa tattica più sorprendente: Teun Koopmeiners è pronto a essere riproposto come difensore centrale. Koopmeiners Juve: la mossa “alla Calafiori”. Secondo le ultime indiscrezioni, per la delicatissima e fondamentale sfida di Champions League di questa sera contro lo Sporting Lisbona, Spalletti confermerà l’assetto difensivo visto allo Zini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juventus, Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi: sarà titolare con lo Sporting Lisbona, ecco il suo ruolo. Le ultimissime

Buona la prima per #Spalletti da allenatore della Juventus, piazzando Teun #Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre. È quello il suo ruolo o meglio tornare a centrocampo? #Teotino: «Penso che con l’organico della #Juventus, giocare con l - facebook.com Vai su Facebook

#Koopmeiners sta davvero giocando fuori ruolo alla #Juventus? Il passato all'Atalanta lo smentisce - X Vai su X

Sabatini: "Rapporto incrinato con Tudor, Spalletti ha già cambiato diversi giocatori e Koopmeiners..." - Intervenuto a Sportmediaset, Sandro Sabatini ha parlato della situazione attuale della Juventus che ha dato la squadra in mano a Spalletti: "Che c’era qualcosa che si era incrinato ... Lo riporta tuttojuve.com

Koopmeiners Juve, Spalletti non chiude all’ipotesi: «Vederlo sempre lì dietro? Ci si può pensare, ma voglio dire una cosa su di lui» - Koopmeiners Juve, il tecnico promuove l’esperimento: l’olandese braccetto sinistro convince, l’allenatore non esclude di riproporlo È stato il colpo di teatro della prima Juventus di Luciano Spalletti ... Segnala juventusnews24.com

Koopmeiners e la vittoria: cosa ha detto la prima Juventus di Spalletti - Cosa ha detto la partita contro la Cremonese, quali novità tattiche e le scelte sui giocatori più discussi cremonese juventus risultat ... Scrive panorama.it