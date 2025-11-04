Koopmeiners Juventus Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi | sarà titolare con lo Sporting Lisbona ecco il suo ruolo Le ultimissime

Koopmeiners Juventus, l’olandese ancora in difesa contro lo Sporting: confermato l’assetto di Cremona, con Rugani e Kalulu a completare il reparto. La necessità aguzza l’ingegno, e l’emergenza totale in casa  Juventus  sta spingendo  Luciano Spalletti  a scelte coraggiose e inaspettate. Dopo il debutto vincente (ma sofferto) di Cremona, il tecnico bianconero sembra intenzionato a dare continuità alla sua mossa tattica più sorprendente:  Teun Koopmeiners  è pronto a essere riproposto come difensore centrale. Koopmeiners Juve: la mossa “alla Calafiori”. Secondo le ultime indiscrezioni, per la delicatissima e fondamentale sfida di Champions League di questa sera contro lo  Sporting Lisbona,  Spalletti  confermerà l’assetto difensivo visto allo Zini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

