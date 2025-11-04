Koopmeiners, a oltre un anno dal suo arrivo, continua ad essere molto discusso in casa Juventus, pure sotto la guida di Spalletti. Koopmeiners è arrivato in Serie A dop oessere stato acquistato dlal’Atalanta, e dopo un inizio difficile sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini è riuscito a diventare uno dei centrocampisti più forti e competitivi della Serie A, come dimostrato grazie all’Europa League conquistata contro il bayer Leverkusen dei record. Alla Juventus, però, non è andata allo stesso medo fino a questo momento. Proprio per questa ragione, i bianconeri cercheranno dic apire come agire per migliorare la situazione in vista delle prossime partite e dei mesi a venire. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Koopmeiners è un guaio, Spalletti lo abbandona: ecco il sostituto