Koopmeiners è un guaio Spalletti lo abbandona | ecco il sostituto
Koopmeiners, a oltre un anno dal suo arrivo, continua ad essere molto discusso in casa Juventus, pure sotto la guida di Spalletti. Koopmeiners è arrivato in Serie A dop oessere stato acquistato dlal’Atalanta, e dopo un inizio difficile sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini è riuscito a diventare uno dei centrocampisti più forti e competitivi della Serie A, come dimostrato grazie all’Europa League conquistata contro il bayer Leverkusen dei record. Alla Juventus, però, non è andata allo stesso medo fino a questo momento. Proprio per questa ragione, i bianconeri cercheranno dic apire come agire per migliorare la situazione in vista delle prossime partite e dei mesi a venire. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
I primi 95 secondi di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: ? Koopmeiners in difesa come braccetto di sinistra; ? Gol di Kostic dopo 84 secondi; ? Reazione praticamente nulla all’1-0 della Juventus. Bentornato in Serie A, Mister ? #Spalletti - facebook.com Vai su Facebook