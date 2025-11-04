Koopmeiners da regista a braccetto | scommessa o intuizione geniale?

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda qui la puntata integrale su YouTube ), insieme a Luigi Garlando e Marco Guidi abbiamo analizzato il nuovo ruolo di Koopmeiners con la Juventus. Spalletti, contro la Cremonese, l'ha impiegato da braccetto nella difesa a tre ma l'olandese può fare questo ruolo?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

