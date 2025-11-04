Koopmeiners ancora braccetto di difesa? A cosa sta pensando Spalletti in vista di Juve Sporting Lisbona | le ultime di formazione

Koopmeiners ancora braccetto sinistro: l’emergenza infortuni spinge Spalletti a confermare l’inedito terzetto difensivo. Le ultimissime. La necessità aguzza l’ingegno, e l’emergenza totale in casa  Juventus  sta spingendo  Luciano Spalletti  a scelte coraggiose e inaspettate. Dopo il debutto vincente (ma sofferto) di Cremona, il tecnico bianconero sembra intenzionato a dare continuità alla sua mossa tattica più sorprendente:  Teun Koopmeiners è pronto a essere riproposto come difensore centrale. Koopmeiners Juve: la mossa “alla Calafiori”. Secondo quanto riportato da  Sky Sport, per la delicatissima e fondamentale sfida di Champions League di domani sera contro lo  Sporting Lisbona,  Spalletti  sta seriamente valutando di confermare l’assetto difensivo visto allo Zini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

