Koop di nuovo in difesa? Le probabili formazioni di Juve-Sporting

Prima partita sulla panchina della Juventus in Champions League per Luciano Spalletti, che contro lo Sporting ritrova Kenan Yildiz, assente contro la Cremonese ma di nuovo a disposizione dell'allenatore toscano: sarà lui insieme a Vlahovic a guidare l'attacco dei bianconeri. Da capire quale sarà il ruolo di Koopmeiners, che potrebbe essere schierato nuovamente nella difesa a tre proprio come a Cremona. Queste le probabili formazioni di Juve-Sporting. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

