kiss storia di un bacio perduto e ritrovato in scena a casa museo ivan bruschi

Arezzo, 4 novembre 2025 – Un’avventura teatrale tra cimeli e oggetti dimenticati per risvegliare racconti, ricordi ed emozioni. “ Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato” è la seconda tappa della rassegna “Visioni in Scena” che alle 17.00 di sabato 8 novembre proporrà uno spettacolo di prosa e d’oggetti nel suggestivo scenario di Casa Museo dell’Antiquariato “Ivan Bruschi”, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. L’appuntamento, adatto per spettatori a partire dai cinque anni di età, è organizzato dall’associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze e con le collaborazioni di rumorBianc(o) e Fondazione Bruschi all’interno della terza edizione del progetto “Racconta la Casa Museo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

