Kim Kardashian sceglie Diarrha N’Diaye-Mbaye per guidare Skims Beauty e sì il beauty game sta per cambiare

Quando Diarrha N’Diaye-Mbaye ha annunciato la chiusura di Ami Colé, internet ha reagito come a un heartbreak collettivo. Il brand, fondato nel 2021, era una lettera d’amore alla pelle nera e marrone, con shade davvero inclusive, una community forte e un’estetica pulita, calda, sincera. Non era solo makeup, era representation fatta bene. Ma come in ogni buona rinascita beauty, una porta si chiude e un’altra — ricoperta di beige Skims — si apre: Kim Kardashian ha appena assunto N’Diaye-Mbaye come Executive Vice President di Skims Beauty, la nuova divisione beauty e fragrance dell’impero Skims. Da Ami Colé a Skims: una mossa che ha perfettamente senso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

