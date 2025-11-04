Roma, 4 novembre 2025 – “Sono molto ferrata in diritto di famiglia e di divorzio. Ho portato la mia conoscenza nel personaggio. Tra un ciak e l’altro chiedevo alle mie colleghe di farmi delle domande per vedere quando ne sapessi”. Sono giorni importanti per Kim Kardashian. Mentre il direttore della Nasa le ha risposto via X smentendo la sua affermazione secondo cui la missione Apollo 11 del 1969 non è mai avvenuta, l’imprenditrice e socialite è pronta a debuttare in All’s Fair. Il legal drama creato e diretto da Ryan Murphy, da oggi su Disney+, in cui recita al fianco di Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylo r, Sarah Paulson e Glenn Close. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kim Kardashian: “Io, avvocata superstar. Voglio ispirare le ragazze”