Kim Kardashian | Io avvocata superstar Voglio ispirare le ragazze
Roma, 4 novembre 2025 – “Sono molto ferrata in diritto di famiglia e di divorzio. Ho portato la mia conoscenza nel personaggio. Tra un ciak e l’altro chiedevo alle mie colleghe di farmi delle domande per vedere quando ne sapessi”. Sono giorni importanti per Kim Kardashian. Mentre il direttore della Nasa le ha risposto via X smentendo la sua affermazione secondo cui la missione Apollo 11 del 1969 non è mai avvenuta, l’imprenditrice e socialite è pronta a debuttare in All’s Fair. Il legal drama creato e diretto da Ryan Murphy, da oggi su Disney+, in cui recita al fianco di Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylo r, Sarah Paulson e Glenn Close. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Forse tra dieci anni smetterò di essere Kim K e sarò un’avvocata processuale. È quello che voglio davvero. ” Kim Kardashian non si nasconde e racconta in tv la sua decisione di cambiare rotta: lasciare la sua celebre immagine per dedicarsi finalmente e total - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian: “Io, avvocata superstar. Voglio ispirare le ragazze” - drama “All’s Fair“, si è da poco laureata in giurisprudenza. Si legge su quotidiano.net
Kim Kardashian: «Sono diventata avvocata grazie a papà, sarebbe fiero di me. Voglio restituire fiducia a chi attraversa momenti difficili» - In occasione della presentazione, Kim Kardashian – volto centrale insieme a Naomi Watts, ... Lo riporta msn.com
Kim Kardashian pronta a dire addio a “Kim K” per diventare avvocato - Kim Kardashian annuncia al Graham Norton Show di voler abbandonare la scena pubblica per dedicarsi alla carriera da avvocato ... Come scrive msn.com