Kim Kardashian in All' s Fair | Il divorzio ti aiuta a crescere Mio padre? Un' ispirazione

"I rimpianti li ho, ma sono felice di essermi re-inventata. Le donne? Hanno diritto alla carriera". La socialite per eccellenza racconta alla stampa la serie targata Ryan Murphy. Un incontro decisamente generoso, che parte proprio dalle sue esperienze personali. Lo show è su Disney+. Inarrestabile Ryan Murphy. Dopo i toni nerissimi di Monster, eccolo tornare ai colori saturi di un legal tutto - ma proprio tutto - al femminile. Disponibile su Disney+ e diretto dallo stesso Murphy, nonché creato insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken, All's Fair racconta di un team di avvocatesse divorziste messe "in proprio" dopo aver lasciato uno studio dominato dagli uomini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

