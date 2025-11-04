Kim Kardashian debutta in All’s Fair | Ho imparato che si può essere forti senza rinunciare alla vulnerabilità

Accanto a Naomi Watts, Glenn Close e Sarah Paulson, la star interpreta un’avvocata determinata a difendere le donne (e sé stessa) in una serie che intreccia diritto, empatia e glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kim Kardashian debutta in All’s Fair: «Ho imparato che si può essere forti senza rinunciare alla vulnerabilità»

Kim Kardashian: “Io, avvocata superstar. Voglio ispirare le ragazze” - drama “All’s Fair“, si è da poco laureata in giurisprudenza. Secondo msn.com