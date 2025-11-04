Ken il Guerriero le due serie anime degli anni Ottanta in streaming su Crunchyroll

La piattaforma streaming Crunchryoll ospiterà prossimamente le due serie anime storiche complete di Ken il Guerriero, per un totale di 152 episodi. Al Lucca Comics & Games 2025 sono stati annunciati anche nuovi doppiaggi in italiano di altre serie in catalogo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ken il Guerriero, le due serie anime degli anni Ottanta in streaming su Crunchyroll

