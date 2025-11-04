Keanu Reeves potrebbe tornare in Cyberpunk 2077 | il creatore lo invita a riportare in vita Johnny Silverhand
L'autore Mike Pondsmith ha avanzato la proposta di far tornare la star di John Wick e Matrix nel personaggio in un nuovo progetto. Keanu Reeves potrebbe tornare ad interpretare Johnny Silverhand, celebre personaggio di Cyberpunk 2077, in un nuovo capitolo del franchise videoludico. A parlarne, nel corso di una recente diretta streaming, è stato proprio il creatore di Cyberpunk, Mike Pondsmith, che ha commentato l'interesse esplicito di Reeves a riprendere il ruolo. Mike Pondsmith invita Keanu Reeves a tornare in Cyberpunk 2077 "Non molto tempo fa ho visto che Keanu avrebbe voluto trovare un modo per tornare dalla morte e interpretare di nuovo Johnny" ha dichiarato Pondsmith "Ho dei modi per farlo, Keanu, contattami". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
