Kate Middleton è tornata ai suoi doveri reali, o quasi. Nelle ultime settimane tanti gli impegni a cui ha preso parte nel Regno Unito. Eppure c’è un dettaglio che non è sfuggito ai sudditi più attenti: la Principessa del Galles non è impegnata in alcuna trasferta all’estero. A breve il marito William partirà per il Brasile, per prendere parte agli Earthshot 2025 Awards, un premio creato dall’erede al trono e già considerato l'”Oscar della sostenibilità” e parte della strategia del futuro Re per posizionarsi come leader con un impatto globale. Ma sua moglie non sarà accanto a lui e per questo molti stanno cercando di capire meglio circa questo mistero dei 28 mesi, che si infittisce sempre più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton ancora malata? Il mistero dei 28 mesi che preoccupa i sudditi