Kate Middleton ancora malata? Il mistero dei 28 mesi che preoccupa i sudditi
Kate Middleton è tornata ai suoi doveri reali, o quasi. Nelle ultime settimane tanti gli impegni a cui ha preso parte nel Regno Unito. Eppure c’è un dettaglio che non è sfuggito ai sudditi più attenti: la Principessa del Galles non è impegnata in alcuna trasferta all’estero. A breve il marito William partirà per il Brasile, per prendere parte agli Earthshot 2025 Awards, un premio creato dall’erede al trono e già considerato l'”Oscar della sostenibilità” e parte della strategia del futuro Re per posizionarsi come leader con un impatto globale. Ma sua moglie non sarà accanto a lui e per questo molti stanno cercando di capire meglio circa questo mistero dei 28 mesi, che si infittisce sempre più. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kate Middleton e William d’Inghilterra vivono già al Forest Lodge. E pagano regolarmente l’affitto - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X
Kate Middleton indossa la tiara Strathmore Rose: il mistero dopo 90 anni - Kate Middleton ha indossato la tiara Strathmore Rose dopo 90 anni dall’ultima apparizione pubblica. newsmondo.it scrive
Kate Middleton, la tiara che non veniva indossata da quasi un secolo - Kate Middleton è stata la prima, dopo 90 anni, a indossare la tiara Strathmore Rose. dilei.it scrive
Kate Middleton, la sorprendente pratica che la aiuta a “rallentare” per la propria salute - Un nuovo hobby per Kate Middleton: come la Principessa sta imparando un modo per dedicarsi alla propria salute Per la Principessa del Galles si è chiuso un anno complicato, quello della scoperta del c ... Lo riporta dilei.it