Karen Gomyo in concerto al Pavarotti-Freni con la Filarmonica del Comunale

Prosegue domenica 9 novembre 2025 alle 20.30 la stagione di concerti del Teatro Pavarotti-Freni con la violinista Karen Gomyo e Filarmonica del Teatro Comunale di Modena guidata dal suo direttore musicale Hirofumi Yoshida. In programma, il Concerto per violino e orchestra in re minore op. 47 di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

Domenica 9 Novembre ore 20,30 Filarmonica del Teatro Comunale di Modena Hirofumi Yoshida direttore Karen Gomyo violino JEAN SIBELIUS Concerto per violino e orchestra in re minore op. 47 PËTR IL’IC CAJKOVSKIJ Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 Big - facebook.com Vai su Facebook

Bernstein, Koukos e Schumann nel concerto con la Sinfonica Rai della violinista Karen Gomyo - Dopo i successi con grandi orchestre americane come la New York e la Los Angeles Philharmonic, e quelli con prestigiose compagini europee come l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia o quella di Santa ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it