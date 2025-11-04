Juventus Women Schatzer premiata come Italian Golden Girl a Torino! Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale del club
Juventus Women, la centrocampista bianconera premiata a Torino. Il riconoscimento arriva dopo la sua crescita esponenziale. Un trionfo personale che certifica una crescita straordinaria. Eva Schatzer è l’ Italian Golden Girl 2025. La giovane centrocampista della Juventus Women ha ricevuto l’ambito premio oggi, martedì 4 novembre 2025, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Golden Boy, tenutasi nella prestigiosa cornice del 41° piano del Grattacielo della Regione Piemonte a Torino. Cirio svela l’aneddoto su Ronaldo: «Torino città ideale per ospitare campioni del suo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Juventus Women, Cambiaghi super di testa Il dato è impressionante - facebook.com Vai su Facebook
La doppietta di Cambiaghi ci regala i tre punti allo scadere! #JuventusWomen - X Vai su X
Beccari premiata da Mundo Deportivo: importantissimo riconoscimento ricevuto dall’attaccante della Juventus Women a Barcellona! I dettagli - Beccari premiata a Barcellona: l’attaccante classe 2004 riceve un riconoscimento al Gala di Mundo Deportivo: «Felice di essere qui con queste campionesse» Un altro riconoscimento prestigioso per una d ... Scrive juventusnews24.com
Serie A Women, Juventus-Ternana 2-1. Cambiaghi show: gol e highlights - Le bianconere ritrovano ritmo e sorriso dopo la pausa nazionali: decisiva la doppietta di una straordinaria Michela Cambiaghi ... Riporta torinotoday.it
Juventus Women-Ternana, le formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonasea, Cambiaghi e Beccari - Le ragazze di Canzi cercano continuità dopo la vittoria ottenuta prima della pausa contro la Lazio. Da tuttojuve.com