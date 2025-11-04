Juventus-Vlahovic | il quadro dopo le parole di Spalletti e la posizione della società
Dusan Vlahovic per la Juventus è un giocatore importante e nelle ultime gare l’ha nuovamente dimostrato: ecco allora cosa filtra sul futuro dopo le parole di Spalletti. Dusan Vlahovic alla Juventus riesce ancora a fare la differenza. Soprattutto con i nuovi arrivati che ancora non sono esplosi, è il serbo a portare sulle sue spalle l’attacco bianconero. In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha dichiarato: “Ho parlato con Dusan, sarebbe felicissimo di restare qua. Non si fa impensierire dal fatto che è in scadenza, vuole giocare a calcio e a Cremona ha dato una risposta splendida”. Insomma, lo spiraglio sembrerebbe essersi riacceso però i margini per un rinnovo non appaiono comunque semplicissimi. 🔗 Leggi su Sportface.it
