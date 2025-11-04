Juventus-Sporting | probabili formazioni
Difesa con Koopmeiners Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi sulla formazione per Juventus-Sporting Lisbona martedì 4 novembre 2025 alle 21:00 all’Allianz Stadium, come anticipato da TuttoJuve.com. Confermato Teun Koopmeiners come braccetto sinistro in difesa a tre: l’olandese, ex Atalanta, resta in quel ruolo dopo la buona prova contro Cremonese (2-1 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus-Sporting non è solo Champions: #Hjulmand, il problema ha un nome e cognome | CM.IT Via @alessio_lento - X Vai su X
(TS) "Youth League: Juventus-Sporting Lisbona ore 15, le probabili formazioni" ? https://ow.ly/NYKJ50XmfIz - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252 ... Riporta tuttosport.com
Juventus-Sporting Lisbona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-26 - Dopo la sconfitta al Bernabeu, la Juventus torna a giocare in Champions League: allo Stadium arriva lo Sporting Lisbona. Come scrive sport.virgilio.it
Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona/ Quote: dubbio davanti (Champions League, 4 novembre 2025) - Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona, oggi 4 novembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. Come scrive ilsussidiario.net