Juventus-Sporting non è solo Champions | Hjulmand il problema ha un nome e cognome | CMIT
Stasera si torna in campo per la massima competizione europea per club, ma c’è spazio anche per il calciomercato Fondamentale, per il prosieguo del cammino in Champions League, partita per la Juventus, con Luciano Spalletti all’esordio sulla panchina in questa edizione della competizione. Hjulmand (Ansa) – Calciomercato.it Avversario di giornata è lo Sporting Clube de Portugal, con sei punti in classifica dopo due vittorie e una sconfitta. Una sfida decisamente complicata per i bianconeri che hanno necessità di portare a casa la vittoria. All’interno della squadra lusitana milita un calciatore che già dell’estate scorsa è finito sul taccuino della dirigenza piemontese, quel Morten Hjulmand che abbiamo avuto modo di ammirare in Italia con la maglia del Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #SportingLisbona - X Vai su X
Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic “Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Sporting non è solo Champions: Hjulmand, il problema ha un nome e cognome | CM.IT - Avversario di giornata è lo Sporting Clube de Portugal, con sei punti in classifica dopo due vittorie e una sconfitta. Secondo calciomercato.it
Juventus-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti ritrova Yildiz, le formazioni - il match si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali ... Scrive fanpage.it
Champions League, Juventus-Sporting Lisbona: probabili formazioni e dove vederla in tv - Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21, l’Allianz Stadium si vestirà di Champions League per la sfida tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona, match valid ... Come scrive torinotoday.it