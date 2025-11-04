Torino, 4 novembre 2025 - Missione tre punti per la Juventus in occasione della quarta giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri, reduci dai pareggi con Borussia Dortmund e Villareal, e dalla sconfitta con il Real Madrid, hanno necessariamente bisogno di fare bottino pieno in casa contro lo Sporting Lisbona, che ha quattro punti in più rispetto ai piemontesi, frutto di un cammino da due vittorie e un ko, quello rimediato a Napoli. In campionato invece la formazione allenata da Rui Borges è seconda a -3 dal Porto capolista: i biancoverdi hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Juventus-Sporting Lisbona, torna Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv