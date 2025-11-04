Juventus-Sporting Lisbona torna Yildiz dal 1' Probabili formazioni e orario tv
Torino, 4 novembre 2025 - Missione tre punti per la Juventus in occasione della quarta giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri, reduci dai pareggi con Borussia Dortmund e Villareal, e dalla sconfitta con il Real Madrid, hanno necessariamente bisogno di fare bottino pieno in casa contro lo Sporting Lisbona, che ha quattro punti in più rispetto ai piemontesi, frutto di un cammino da due vittorie e un ko, quello rimediato a Napoli. In campionato invece la formazione allenata da Rui Borges è seconda a -3 dal Porto capolista: i biancoverdi hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
JUVE HOY: VAR, CHIELLINI, JUVENTUS - SPORTING Increíble actualización de novedades del mundo de la #Juventus de hoy! Fuentes: @DAZN_IT @NicoSchira @DiMarzio @GiovaAlbanese youtube.com/shorts/txjYBPn… #JuventusSporting #Ju - X Vai su X
Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic “Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Sporting Lisbona, torna Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv - Debutto europeo con la Vecchia Signora per Spalletti, pronto a confermare 9/11 della formazione vista a Cremona ... Da sport.quotidiano.net
Juventus-Sporting, le probabili formazioni: Yildiz torna dal 1', Koopmeiners in difesa - La Champions League torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, con le partite valide per la 4^ giornata della League Phase. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juventus-Sporting Lisbona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-26 - Dopo la sconfitta al Bernabeu, la Juventus torna a giocare in Champions League: allo Stadium arriva lo Sporting Lisbona. Come scrive sport.virgilio.it