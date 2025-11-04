Juventus-Sporting Lisbona oggi in Champions League | pronostico probabili formazioni dove vederla

Juventus-Sporting Lisbona questa sera a Torino. I bianconeri sono chiamati a vincere dopo due pareggi e una sconfitta rimediati fin qui nella prima fase della Champions League. La squadra, ora in mano a Luciano Spalletti, è al 25° posto della classifica con soli due punti e quindi al momento non rientra tra le qualificate per gli ottavi di finale. I portoghesi, invece, sono 11esimi con sei punti (due vittorie e una sconfitta). Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus-Sporting Lisbona oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla

