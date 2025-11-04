Juventus-Sporting dove vederla oggi in TV e streaming | Spalletti ritrova Yildiz le formazioni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Sporting Lisbona è una partita fondamentale per il cammino dei bianconeri in Champions League. Il ritorno di Spalletti in Champions si potrà seguire solo su Sky a partire dalle ore 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

juventus sporting vederla oggiJuventus-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti ritrova Yildiz, le formazioni - il match si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali ... Da fanpage.it

juventus sporting vederla oggiJuventus-Sporting Lisbona: dove vederla, formazioni e precedenti - Sporting Lisbona di Champions League: orario, dove vedere la partita in TV e streaming, probabili formazioni e tutte le statistiche del match. Segnala lifestyleblog.it

JuventusSporting: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sporting Vederla Oggi