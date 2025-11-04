Juventus-Sporting | difesa e centrocampo
Tandem Yildiz-Vlahovic Luciano Spalletti opta per un 3-5-2 classico contro lo Sporting Lisbona martedì 4 novembre 2025 alle 21:00 all’Allianz Stadium. Kenan Yildiz, rientrato dal fastidio al ginocchio sinistro (gestione precauzionale a Cremonese), gioca come seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic, non trequartista. Il turco classe 2005, con 3 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
JUVE HOY: VAR, CHIELLINI, JUVENTUS - SPORTING Increíble actualización de novedades del mundo de la #Juventus de hoy! Fuentes: @DAZN_IT @NicoSchira @DiMarzio @GiovaAlbanese youtube.com/shorts/txjYBPn… #JuventusSporting #Ju - X Vai su X
Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic “Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare - facebook.com Vai su Facebook
Juve, la probabile formazione per lo Sporting: Koop in difesa, rientra Yildiz - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di Champions League che i bianconeri giocheranno stasera allo Stadium contro lo Sporting ... Segnala tuttojuve.com
Juventus-Sporting, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming, orario e formazioni - La Juventus di Luciano Spalletti cerca la prima vittoria in Champions League dopo i due pareggi (Borussia Dortmund- Secondo affaritaliani.it
Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona/ Quote: dubbio davanti (Champions League, 4 novembre 2025) - Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona, oggi 4 novembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. Scrive ilsussidiario.net