Juventus Spalletti Yildiz è come Kvara

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Sporting Lisbona ha approfonditamente parlato della posizione di Kenan Yildiz e delle potenzialità del turco. Spalletti ha detto che il turco gli ricorda il  georgiano Kvaratskhelia. La posizione di Yildiz e il paragone con Kvara Sulla posizione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti yildiz 232 come kvara

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Yildiz è come Kvara”

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus spalletti yildiz 232Juventus-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti ritrova Yildiz, le formazioni - il match si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali ... Come scrive fanpage.it

juventus spalletti yildiz 232Grande attesa per il ritorno in campo di Kenan Yildiz con la Juventus di Luciano Spalletti - Grande attesa per il ritorno in campo di Kenan Yildiz con la Juventus di Luciano Spalletti C’&#232; grande curiosità e attesa per il ritorno in campo di Kenan Yildiz, uno dei ... Scrive tuttojuve.com

Juve Sporting, Spalletti cambia le carte in tavola rispetto a Cremona. Si affida ad una coppia inedita in attacco: chi giocherà nella notte di Champions - Serve potenza di fuoco: il turco rientra dopo lo stop, pronto a supportare il serbo A Luciano Spalletti serve potenza di fuoco per scardinare l ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Yildiz 232