Juventus Sabatini Spalletti deve stare attento non ha mantenuto la promessa

Le parole di Sbatini su Spalletti e quella promessa al Napoli Sandro Sabatini ha parlato negli studi di Canale 5 sulla trasmissione Pressing. “Spalletti deve stare attento a quello che dice, in passato ha detto che non avrebbe indossato nessun’altra tuta se non del Napoli, ma la promessa non l’ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sabatini “Spalletti deve stare attento, non ha mantenuto la promessa”

“Qualcosa è già cambiato e cambierà ancora. La Juventus aveva bisogno di Spalletti e viceversa. Meno per meno fa più: uomini forti, destini forti” ~ Sandro Sabatini - facebook.com Vai su Facebook

#Sabatini categorico ? Le sue parole sulla #Juventus ? - X Vai su X

Sabatini: “La sensazione è che la Juventus e Spalletti si siano trovati” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "La sensazione è che in un momento di grande ... Riporta tuttojuve.com

Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Secondo tg24.sky.it

Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Secondo msn.com