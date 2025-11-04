Juventus Museum il Campione del Mondo di pallavolo Anzani consegna un cimelio al presidente Cosa è successo oggi

Juventus Museum, il vicecapitano della Nazionale di pallavolo Anzani ha consegnato un cimelio al presidente Garimberti. Tutti i dettagli. Una serata di Champions League, una notte di grande calcio, ma anche un momento per celebrare lo sport italiano a 360 gradi. L’Allianz Stadium, prima della delicata sfida tra la Juventus e lo Sporting Lisbona, è stato teatro di un evento speciale che ha arricchito la prestigiosa collezione dello Juventus Museum. Protagonista un campione del mondo di un’altra, amatissima disciplina. Anzani: un cimelio mondiale per JSport. Oggi, infatti, Simone Anzani, vicecapitano della nazionale italiana di pallavolo Campione del Mondo, ha incontrato il presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Museum, il Campione del Mondo di pallavolo Anzani consegna un cimelio al presidente. Cosa è successo oggi

