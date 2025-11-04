Juventus le parole di Spalletti in vista della Champions

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Luciano Spalletti in vista dell Sporting Tutto pronto per l’esordio europeo di Luciano Spalletti in Champins League. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sporting. L’insidia dello Sporting e la posizione di Yildiz “ L’altra sera sono stato contento di aver fatto determinate scelte, mi hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le parole di spalletti in vista della champions

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti in vista della Champions

Altre letture consigliate

juventus parole spalletti vistaLa Juve di Spalletti sfida lo Sporting: il tecnico elogia Cambiaso e Vlahovic - La Juventus, ieri pomeriggio, si è allenata in vista della gara contro lo Sporting e Luciano Spalletti ha seguito la seduta con grandissima attenzione. tuttomercatoweb.com scrive

juventus parole spalletti vistaConferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremona ... juventusnews24.com scrive

Spalletti Juventus, il tecnico ha davvero imposto regole al suo gruppo? L’allenatore bianconero risponde così in conferenza stampa - Spalletti Juventus, il tecnico bianconero detta la linea: niente imposizioni, ma logica e lavoro per far crescere il gruppo. Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Parole Spalletti Vista