Juventus | dubbi su Thuram

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram a rischio: fastidio cronico al polpaccio Khephren Thuram non è al 100% per la partita contro lo Sporting, valida per la quarta giornata della fase league di Champions League. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Nizza per 52 milioni, soffre di un fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

