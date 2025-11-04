Juventus Bonaiuti | Spalletti geniale

Ilprimatonazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio con Udinese Adriano Bonaiuti, ex preparatore portieri di Luciano Spalletti a Udinese, Roma e Inter, ha elogiato il tecnico in un’intervista a Tuttosport del 4 novembre 2025. “Spalletti geniale, si fida dell’istinto e ha quasi sempre ragione”, ha detto. La collaborazione inizia nel 2004-2005 all’Udinese: “Alessandro Zampa via, io L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus bonaiuti spalletti geniale

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bonaiuti: “Spalletti geniale.”

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus bonaiuti spalletti genialePagina 1 | “Spalletti geniale. Il modulo inimmaginabile e il vero capolavoro, vi svelo tutto” - L’intervista all’ex preparatore dei portieri di Udinese, Roma e Inter: “Luciano ha fatto benissimo ad accettare la Juve, è l’uomo delle intuizioni” ... Lo riporta msn.com

juventus bonaiuti spalletti genialeSpalletti raccontato dal suo ex preparatore dei portieri Bonaiuti: «La Juve si fidi di lui, è l’uomo giusto per tornare grandi. Vi svelo questo aneddoto…» - Le parole sull’attuale allenatore della Juventus Adriano Bonaiuti ha un grande debito di riconoscenza verso ... juventusnews24.com scrive

juventus bonaiuti spalletti genialeBonaiuti su Spalletti: "Luciano l'uomo delle intuizioni, avete visto Koopmeiners in difesa?" - Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri che ha lavorato con Luciano Spaletti all'Udinese e alla Roma, è stato intervistato da Tuttosport. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Bonaiuti Spalletti Geniale