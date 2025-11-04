Juve Vlahovic salva Spalletti | 1-1 con lo Sporting la Champions si fa dura
L'inizio è choc, di quelli capaci di compromettere tutta la serata. Ma la Juventus di Luciano Spalletti, anche se con il fiato corto, ha cuore, gamba e anche qualche buona idea per riprendersi: nel quarto turno di Champions League, allo Stadium, finisce 1-1 contro l'ostico Sporting Lisbona, squadra portoghese che aveva già fatto soffrire fino all'ultimo il Napoli a l Maradona nel secondo match europeo. La classifica dei bianconeri è ancora deficitaria, con 3 soli punti e la consueta pareggite, ma per il momento bisogna accontentarsi e guardare ai segnali positivi che arrivano dal campo, come sabato contro la Cremonese, con la prima vittoria targata Spalletti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dusan #Vlahovic rinnova con la #Juventus? Ecco come stanno VERAMENTE le cose! - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic: “Stasera la miglior partita stagionale della #Juventus. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como: questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara. Domenica non eravamo a livello della #Juve. Non basta dare il 100%. Con la #Lazi - X Vai su X
Pagelle di Juventus-Sporting 1-1: Araujo spaventa i bianconeri, Vlahovic li salva. L'effetto Spalletti non basta - Poi si sveglia Vlahovic ma non è sufficiente per regalare alla squadra di Spalletti la prima vit ... Secondo sport.virgilio.it
Champions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti - Portoghesi subito avanti, poi i bianconeri si rialzano e comandano: occasioni a ripetizione, portiere avversario migliore in campo ... Scrive tuttosport.com
Vlahovic salva la Juventus con lo Sporting Lisbona, Champions in salita per la Signora - Chiellini sul rinnovo di Vlahovic... - Ottavi di Champions lontanissimi e i playoff in pericolo se i bianconeri non cambiano marcia ... Da affaritaliani.it