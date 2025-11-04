Juve Vlahovic salva Spalletti | 1-1 con lo Sporting la Champions si fa dura

Liberoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio è choc, di quelli capaci di compromettere tutta la serata. Ma la Juventus di Luciano Spalletti, anche se con il fiato corto, ha cuore, gamba e anche qualche buona idea per riprendersi: nel quarto turno di Champions League, allo Stadium, finisce 1-1 contro l'ostico Sporting Lisbona, squadra portoghese che aveva già fatto soffrire fino all'ultimo il Napoli a l Maradona nel secondo match europeo. La classifica dei bianconeri è ancora deficitaria, con 3 soli punti e la consueta pareggite, ma per il momento bisogna accontentarsi e guardare ai segnali positivi che arrivano dal campo, come sabato contro la Cremonese, con la prima vittoria targata Spalletti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

juve vlahovic salva spalletti 1 1 con lo sporting la champions si fa dura

© Liberoquotidiano.it - Juve, Vlahovic salva Spalletti: 1-1 con lo Sporting, la Champions si fa dura

Contenuti che potrebbero interessarti

juve vlahovic salva spallettiPagelle di Juventus-Sporting 1-1: Araujo spaventa i bianconeri, Vlahovic li salva. L'effetto Spalletti non basta - Poi si sveglia Vlahovic ma non è sufficiente per regalare alla squadra di Spalletti la prima vit ... Secondo sport.virgilio.it

juve vlahovic salva spallettiChampions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti - Portoghesi subito avanti, poi i bianconeri si rialzano e comandano: occasioni a ripetizione, portiere avversario migliore in campo ... Scrive tuttosport.com

Vlahovic salva la Juventus con lo Sporting Lisbona, Champions in salita per la Signora - Chiellini sul rinnovo di Vlahovic... - Ottavi di Champions lontanissimi e i playoff in pericolo se i bianconeri non cambiano marcia ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Vlahovic Salva Spalletti