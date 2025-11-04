L'inizio è choc, di quelli capaci di compromettere tutta la serata. Ma la Juventus di Luciano Spalletti, anche se con il fiato corto, ha cuore, gamba e anche qualche buona idea per riprendersi: nel quarto turno di Champions League, allo Stadium, finisce 1-1 contro l'ostico Sporting Lisbona, squadra portoghese che aveva già fatto soffrire fino all'ultimo il Napoli a l Maradona nel secondo match europeo. La classifica dei bianconeri è ancora deficitaria, con 3 soli punti e la consueta pareggite, ma per il momento bisogna accontentarsi e guardare ai segnali positivi che arrivano dal campo, come sabato contro la Cremonese, con la prima vittoria targata Spalletti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juve, Vlahovic salva Spalletti: 1-1 con lo Sporting, la Champions si fa dura