Juve-Vlahovic Chiellini apre al rinnovo | Porta aperta da entrambe le parti

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente bianconero ha confermato le parole di Spalletti pronunciate alla vigilia della sfida con lo Sporting. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve vlahovic chiellini apre al rinnovo porta aperta da entrambe le parti

© Gazzetta.it - Juve-Vlahovic, Chiellini apre al rinnovo: "Porta aperta da entrambe le parti"

News recenti che potrebbero piacerti

juve vlahovic chiellini apreChiellini e la frase che rivela la strategia di Spalletti: "Ecco quello che sta facendo alla Juve" - Le dichiarazioni rilasciate dal Director of Football Strategy bianconero a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions League con lo Sporting ... Secondo corrieredellosport.it

juve vlahovic chiellini apreVlahovic, Chiellini accende le speranze: “Nessuno ha chiuso la porta. Da inizio anno dico che…” - Dopo la vittoria contro la Cremonese in Serie A, la Juventus di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo contro lo Sporting Lisbona in Champions League ( qui la diretta testuale del match ). Si legge su tuttosport.com

Chiellini a Sky: «Tutti pensiamo che Spalletti sia la persona giusta per aprire un nuovo ciclo alla Juve. Rinnovo Vlahovic? Da entrambe le parti c’è la volontà di…» - Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Spor ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Vlahovic Chiellini Apre