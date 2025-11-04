Juve Stabia-Bari si giocherà il 4 dicembre | ufficiale la data del recupero
La Lega B ha ufficializzato la data del recupero di Juve Stabia-Bari, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, rinviata a causa delle note vicende societarie del club campano. Il match si disputerà giovedì 4 dicembre, con fischio d’inizio alle 19:30, allo stadio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Infortunio per il calciatore rosanero, Claudio Gomes. Il centrocampista salterà la sfida con la Juve Stabia, con un possibile rientro dopo la trasferta contro la Virtus Entella.
Calcio: Juve Stabia- Bari sarà recuperata il 4 dicembre - Bari, match della 10/a giornata del campionato di serie B: lo ha deciso la Lega Serie B. Da rainews.it
Serie B, Juve Stabia-Bari si recupera il 4 dicembre - La Serie B comunica che il recupero tra Juve Stabia e Bari, gara della 10^ giornata, verrà recupera il 4 dicembre:. Lo riporta tuttob.com
Serie B, annunciato il recupero della partita tra Juve Stabia e Bari: il comunicato - Serie B, la sfida tra la Juve Stabia ed il Bari fu rinviata per i fatti giudiziari legati alla proprietà del club campano. Secondo sampnews24.com