Juve Sporting Primavera Youth League LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

di Marco Baridon del match, valido per la quarta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera di Simone Padoin va a caccia dei primi punti in Youth League. 3 sconfitte su 3 nelle prime gare europee, con il presente che ora si chiama Sporting CP per invertire la tendenza e credere ancora nella qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 15 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Sporting Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Altre letture consigliate

Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic “Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti, conferenza Champions #Juve-Sporting: tutte le dichiarazioni in diretta - X Vai su X

Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League - Il match tra Juventus Primavera e Sporting Lisbona, valido per la quarta giornata di Youth League e in programma martedì 4 novembre alle ore 15, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della ... Da tuttosport.com

Orario Juve Sporting Lisbona Primavera: quando è in programma la prossima sfida di Youth League dei bianconeri - Orario Juve Sporting Lisbona Primavera, i bianconeri affrontano la quarta giornata di Youth League: si gioca domani alle ore 15 La Juve Primavera è pronta a tornare in campo per il suo impegno europeo ... Si legge su juventusnews24.com

Juve Sporting Lisbona Primavera streaming live e diretta tv: dove vedere il match in programma domani a Vinovo - Juve Sporting Lisbona Primavera, i bianconeri in campo per la Youth League: il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito ufficiale del club In un momento di grande transizione per la ... Come scrive juventusnews24.com