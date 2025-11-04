Juve Sporting Primavera Youth League 2-2 | i bianconeri si buttano via clamoroso pareggio portoghese in 2? nel finale!

di Marco Baridon Juve Sporting Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera di Simone Padoin andava a caccia dei primi punti in Youth League. 3 sconfitte su 3 nelle prime gare europee, con il presente che ora si chiamava Sporting CP per invertire la tendenza e credere ancora nella qualificazione. Bianconeri avanti di due gol con Mazur e Tiozzo ma recuperati in due minuti al 90? dalla rimonta portoghese. Juve Sporting Primavera Youth League 2-2: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90? Gol Simao – Clamoroso a Vinovo, in due minuti lo Sporting la pareggia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting Primavera Youth League 2-2: i bianconeri si buttano via, clamoroso pareggio portoghese in 2? nel finale!

